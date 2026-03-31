У Эрдогана заявили: Не верьте...

Центр по противодействию дезинформации при администрации президента Турции опроверг распространяемые в соцсетях утверждения об использовании авиабазы Инджирлик стратегическими бомбардировщиками ВВС США B-1B Lancer, задействованными в воздушных операциях против Ирана.

В сообщении Центра говорится, что «утверждения, распространяемые в некоторых социальных сетях о том, что американские бомбардировщики B-1B Lancer продолжают приземляться и взлетать с авиабазы Инджирлик, являются дезинформацией. Распространяемые фотографии и видеозаписи являются старыми, относятся к запланированным плановым учебным мероприятиям и не имеют никакого отношения к текущим региональным конфликтам».

В ведомстве также заявили, что расценивают распространение таких сообщений в качестве «информационной операции, направленной на подрыв ориентированной на мирное урегулирование в регионе позиции Турции и на ее представление в качестве страны - участницы текущих конфликтов».

Авиабаза Инджирлик является самой восточной базой командования ВВС США и НАТО в Европе. Она была создана в середине 1950-х годов, впоследствии преобразована в 10-ю основную базу ВВС Турции.