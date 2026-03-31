Экс-советник Трампа призывает выслать сына Нетаньяху из США и отправить на войну

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа, ныне один из ведущих деятелей протрамповского движения MAGA Стив Бэннон выступил с требованием депортировать Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля, и направить его на войну против Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel.

Бэннон в своем подкасте заявляет, что агенты Министерства внутренней безопасности США должны выслать Яира Нетаньяху из его дома в Майами и отправить его на передовую линию фронта.

«Сынок Нетаньяху сидит в Майами - вышвырните его завтра же. Где Министерство внутренней безопасности, когда оно нужно? Заберите его, выкиньте, верните обратно. Наденьте на него форму. Пусть пойдет в первой волне», — заявил Бэннон.

Экс-советник сделал это заявление во время призыва к странам Ближнего Востока вмешаться в войну, в частности, в операцию по захвату иранского острова Харк. Бэннон отметил, что эти страны обладают боевыми возможностями, и выразил желание, чтобы их представители были вовлечены непосредственно в операцию.