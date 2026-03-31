У Нобелевского лауреата Наргес Мохаммади сердечный приступ, но в лечении «отказано»

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, арестованная в Иране в декабре 2025 года и приговоренная к длительному тюремному сроку, перенесла сердечный приступ, при этом ей отказано в доступе к специализированной медицинской помощи. Об этом передает Iran International со ссылкой на Narges Foundation.

Фонд сообщил, что иранские власти отказались перевести Мохаммади в больницу или разрешить ей пройти обследование у специалиста, несмотря на сообщения о сильных болях в груди, потере сознания и рекомендации врачей о срочной ангиографии.

В Фонде предупредили, что жизнь Мохаммади в тюрьме находится под угрозой, раскритиковали ограничения ее основных прав, включая ограничения на телефонные контакты, запрет на общение с адвокатами и требование, чтобы свидания проходили в присутствии сотрудников службы безопасности.

Мохаммади задержали в декабре 2025 года. А уже в феврале 53-летнюю активистку, выступающую, в частности, за права женщин, приговорили к 6 годам тюрьмы за «участие в собраниях и сговор с целью совершения преступлений», а также еще к 1,5 года - за пропаганду. Кроме того, после заключения два года будет действовать запрет на выезд страны, столько же Мохаммади нужно будет прожить в городе Хусф.