Остановился крупнейший НПЗ в России

Второй по объемам в России и крупнейший в европейской части страны нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Ленинградской области остановится почти на месяц, сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

Принадлежащий «Сургутнефтегазу» завод мощностью 20 млн тонн в год 26 марта попал под удар БПЛА и приостановил переработку нефти после того, как повреждения получили все имеющиеся на НПЗ установки.

По словам источников, «Кинеф» сможет возобновить работу лишь частично — на 60% или 75% от мощности, на это ему потребуется около месяца. Ожидается, что в этот период в работу вернутся три первичные ⁠установки из четырех суммарной номинальной мощностью около 60% первичных ‌мощностей НПЗ. Четвертая, одна из двух наиболее мощных первичных установок «Кинефа», может потребовать более длительного ремонта, до нескольких месяцев, сказали собеседники агентства.

По словам источников Reuters, частичный перезапуск позволит заводу вернуться к выпуску бензина и дизтоплива. Однако у него проблемы с вывозом нефтепродуктов. Терминал «Усть-Луга Ойл», через который «Кинеф» отправлял продукцию на экспорт, прекратил прием нефтепродуктов с 25 марта ‌после атаки БПЛА. Дизельное топливо, производимое на заводе, поставляется трубопроводным транспортом для экспорта на терминал в Приморске, который также встал из-за пожара и налета дронов 22 марта.