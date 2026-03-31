Евро-2027: Болгария опять не смогла обыграть Азербайджан

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу добыла шестое очко в отборочном турнире чемпионата Европы-2027. Сегодня в Пловдиве команда Рашада Эюбова отобрала очки у Болгарии - 0:0.

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на 82-й минуте вторую желтую карточку получил Георгий Чорбаджийски.

Напомним, что Азербайджан и Болгария сыграли вничью и в Баку. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

После семи игр у нашей молодежки шесть очков. За три тура до финиша мы отстаем на пять очков от Шотландии и Болгарии, но эти команды уже по два раза сыграли с явным аутсайдером группы Гибралтаром. У Азербайджана же еще есть домашняя игра с пиренейцами (6 октября). А до этого мы примем Чехию (25 сентября) и сыграем в Шотландии (30 сентября).

Ранее сборная Азербайджана также добыла очки в матчах с Шотландией (3:3) и Гибралтаром (1:0).

В нашей группе лидирует Португалия (16 очков, 6 игр). На 2-м месте Чехия (14 очков, 7 игр).