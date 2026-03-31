Внук Кастро не пошел в деда

«Многие кубинцы думают по-капиталистически. Тут много людей, которые хотят и капитализма, и суверенитета. Думаю, большинство кубинцев хотят капитализма, а не коммунизма», — заявил Кастро в интервью, добавив, что, по его мнению, нынешний президент страны Мигель Диас-Канель «работает плохо».

Сандро Кастро, внук бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, в интервью CNN раскритиковал власти страны и призвал заключить соглашение с США.

Как передает CNN, Кастро также считает, что соглашение с Дональдом Трампом было бы в интересах Кубы и революционизировало бы экономику страны.

33-летний Сандро Кастро — один из известных людей на Кубе, владелец ночного клуба в Гаване и инфлюенсер.

СМИ отмечают, что в последнее время державшиеся в тени члены клана Кастро чаще выходят на авансцену. Некоторые американские СМИ утверждали, что внук Рауля Кастро, Рауль Гильермо Родригес Кастро, вел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.