Нетаньяху: У Израиля «колоссальные достижения» в войне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в войне против Ирана «у нас колоссальные достижения».

По его словам, иранские власти пытались развивать ядерную программу и ракетные проекты, а также финансировали своих прокси в регионе: «Все это обошлось Ирану почти в триллион долларов – и теперь можно сказать: этот триллион пошел прахом».

«Мы устранили две экзистенциальные угрозы. Иран стремительно продвигался к разработке ядерного оружия и десятков баллистических ракет», – сказал Нетаньяху, добавив, что «у созданных Ираном террористических армий все еще сохраняется остаточная способность обстреливать нас».

По словам Нетаньяху, «системы противовоздушной обороны Израиля — самые лучшие в мире. Многие страны обращаются к нам за помощью, потому что знают: мы №1 как в обороне, так и в наступлении». Премьер-министр также сказал, что власти работают «над тем, чтобы превратить Израиль в сверхдержаву на региональном и глобальном уровнях».

Нетаньяху обрушился с критикой на израильские СМИ: «Что с вами случилось? Во время этой судьбоносной кампании поднимите моральный дух нашей стороны, а не противника – соединитесь с духом народа, духом героизма, духом победы наших могучих воинов».