Аракчи: Есть обмен сообщениями с США, но это не «переговоры». Перемирие нам не нужно

«То, что происходит, — это не переговоры, а обмен сообщениями, которые напрямую передают сторонам «друзья в нашем регионе», — приводит слова Аракчи агентство Tasnim.

Иран и США в настоящий момент не ведут переговоров, проходит только обмен сообщениями с изложением позиций сторон, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Глава МИД пояснил, что Иран получает сообщения, в том числе от спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. С иранской стороны процесс контролирует, в частности, Высший совет национальной безопасности. Аракчи утверждает, что Тегеран пока не реагировал на план США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Также Иран не представлял ответное предложение.

Глава МИД также заявил, что Иран готов к любой наземной конфронтации.

Кроме того, по утверждению Аракчи, Иран не устраивает простое прекращение огня, он стремится к окончанию войны на всем Ближнем Востоке: «Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны не только в Иране, но и во всем регионе. Условия Ирана включают в себя гарантии недопущения повторных агрессий и выплату компенсаций за ущерб».

Министр иностранных дел считает, что Иран сможет восстановить в будущем доверие в отношениях с соседними странами.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры о прекращении огня «с новым и более серьезным» режимом в Иране. По его словам, стороны достигли компромисса. Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля — крайнего срока моратория на удары по энергообъектам, заявили в Белом доме. В тот же день в МИД Ирана опровергли ведение переговоров и заявили, что получали только просьбу о проведении переговоров через посредников, в том числе Пакистан.