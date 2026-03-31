Трамп, в отличие от Аракчи: «Переговоры с Ираном идут хорошо»

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью 12-му каналу израильского телевидения заявил, что «переговоры с Ираном о прекращении войны идут хорошо».

Президента США спросили об инициативе Пакистана и Китая по прекращению войны, представленной ранее. Глава Белого дома не стал выступать против нее, но и не подтвердил, что США ее примут.

Источник телеканала, знакомый с подробностями, подтвердил, что Китай помогает США в усилиях по прекращению войны и Белый дом не возражает против пакистано-китайской инициативы. Однако официального ответа со стороны США или Ирана на эту инициативу пока не последовало.

Ранее Пакистан и Китай обнародовали совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в регионе. План предусматривает: немедленное прекращение огня; начало переговоров; прекращение атак на объекты инфраструктуры; открытие Ормузского пролива; подписание мирного соглашения при поддержке ООН.

Отметим, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее уверял, что Иран и США в настоящий момент не ведут переговоров, проходит только обмен сообщениями с изложением позиций сторон: «То, что происходит, — это не переговоры, а обмен сообщениями, которые напрямую передают сторонам «друзья в нашем регионе».

