Гражданам Ирана запрещен въезд в Эмираты

Авиакомпания FlyDubai опубликовала на своем сайте уведомление для пассажиров, в котором указывается о введении запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты для граждан Ирана, в том числе имеющих эмиратские визы.

Запрет касается также транзитных рейсов.

Официально власти ОАЭ не публиковали запрета на въезд для граждан Ирана.

Ранее граждане Ирана с эмиратскими визами сообщили, что были уведомлены об отмене их виз. Власти Ирана в свою очередь потребовали от 1200 граждан ОАЭ покинуть Иран в семидневный срок. В середине марта Iran International сообщил о приостановке работы пяти иранских школ в ОАЭ, что поставило под вопрос продолжение обучения около 2,5 тыс. учеников. Позже телеканал передавал также, что власти ОАЭ распорядились о выселении сотрудников Иранской больницы в Дубае из служебного жилья. Визы части персонала, чье пребывание было привязано к этому учреждению, аннулированы. Эти сотрудники, включая врачей и медперсонал, должны вернуться в Иран через третьи страны при координации с иранскими властями.