Бомбежка иранских городов: Тегеран, Бушер, Шираз...
Америка назвала свои жертвы в войне

Ранения с начала боевых действий против Ирана по состоянию на 31 марта получили 348 американских военнослужащих, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на данные Пентагона.

В сообщении отмечается, что 315 из них уже вернулись в строй. Не менее 10 находятся в критическом состоянии. По данным статистики, ежедневно ранения получают 11 американских военных.

Председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее сообщал, что большинство ранений американских военнослужащих являются результатом атак иранских беспилотников.

Официально сообщалось, что в ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих.

