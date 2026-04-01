Над Крымом пропал российский военный самолет

Министерство обороны РФ сообщило, что около 18:00 мск (19:00 по Баку) 31 марта была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал плановый перелет над аннексированным Крымом.

Судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, неизвестна. В предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы.

«Поражающего воздействия по самолету не было», — заявили в Министерстве обороны РФ, которое цитирует «Интерфакс».

Сколько человек находились на борту, неизвестно. Ан-26 рассчитан на шесть членов экипажа и до 38 пассажиров.