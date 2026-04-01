Спустя 24 года Турция наконец пробилась на чемпионат мира по футболу

Спустя 24 года на мундиаль смогла пробиться сборная Турции. В финальном стыковом матче команда итальянского специалиста Винченцо Монтеллы обыграла в Приштине сборную Косово - 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

На чемпионате мира сборная Турции будет играть в группе «D» вместе с США, Парагваем и Австралией.

Еще в одном европейском финале Швеция дома со счетом 3:2 обыграла Польшу. Шведы сыграют в группе «F» против Нидерландов, Японии и Туниса.

В матчах Босния и Герцеговина - Италия, а также Чехия - Дания счет после основного времени 1:1.

Чуть позже начнутся матчи межконтинентального плей-офф ДР Конго - Ямайка и Ирак - Боливия.