Мальчик в Палестине плачет. Мальчик в Ливане с «Хезболлой»

Лондон (Великобритания). Инсталляция художника Endless, размещенная перед Центральной баптистской церковью, привлекает внимание к проблеме бездомности в городе. В Лондоне более 210 000 человек не имеют постоянного жилья, проживая во временных убежищах или на улице

Тегеран (Иран). На площади Ванак, на памятнике висят портреты школьниц, погибших в результате удара по школе в Минабе

Газа (Палестина). Мальчик плачет на похоронах палестинцев, погибших в результате израильского удара

Вашингтон (США). Демонстранты собрались на Национальной аллее в поддержку участия США и Израиля в войне с Ираном

Сан-Паулу (Бразилия). Женщины принимают участие в «Марше молчания» в знак протеста против государственного насилия и в память о тех, кто был убит и пропал без вести по политическим мотивам во время военной диктатуры

Бейрут (Ливан). Мальчик с флагом «Хезболлы» бежит рядом с разрушенным зданием в районе Бачура, пострадавшем от израильского удара