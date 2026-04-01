Авиаудары по сталелитейным заводам и военным объектам Ирана
«Электронки» под запретом: сколько придется платить за курение в общественных местах

С 1 апреля в Азербайджане вступили в силу поправки в Кодекс об административных проступках, устанавливающие штрафы за использование электронных сигарет в местах, где запрещено курение табака.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон «О табаке и табачных изделиях».

За курение вейпов и электронных сигарет на улицах и в других общественных местах нарушителям грозит штраф в размере 30 манатов. Запрет распространяется на широкий перечень локаций: учебные и медицинские учреждения, рестораны и кафе, детские площадки, общественный транспорт, метро, вокзалы, автобусные остановки, лифты и подъезды жилых домов, а также автозаправочные станции.

Поправки в закон «О табаке и табачных изделиях», вступающие в силу с 1 апреля, также запрещают импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную торговлю электронными сигаретами и их компонентами.

Под электронными сигаретами понимаются устройства, предназначенные для вдыхания пара, содержащего или не содержащего никотин. При этом изделия с нагреваемым табаком (табачные стики) к электронным сигаретам не относятся.

За нарушение запрета физические лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 500 манатов, должностные лица - от 1650 до 2200 манатов, юридические лица - от 4000 до 5000 манатов.

Клоуны ушли в оппозицию
Клоуны ушли в оппозицию объектив haqqin.az
CENTCOM опровергает: Отчаянные попытки КСИР...
CENTCOM опровергает: Отчаянные попытки КСИР... обновлено 02:16
Пезешкиан: Готовы закончить войну, но...
Пезешкиан: Готовы закончить войну, но...
Европа – с Украиной, Штаты – с Путиным
Европа – с Украиной, Штаты – с Путиным горячая тема
«Электронки» под запретом: сколько придется платить за курение в общественных местах
Мальчик в Палестине плачет. Мальчик в Ливане с «Хезболлой»
Мальчик в Палестине плачет. Мальчик в Ливане с «Хезболлой» объектив haqqin.az
Пезешкиан и Аракчи вышли к народу
Пезешкиан и Аракчи вышли к народу
А что еще делать русским? Читать книги!
А что еще делать русским? Читать книги! объектив haqqin.az
Белый дом отвечает КСИР: Пресечем «любую иранскую атаку»
Белый дом отвечает КСИР: Пресечем «любую иранскую атаку» обновлено 00:14
КСИР разоружил иранскую армию
КСИР разоружил иранскую армию разбираем с Мохсеном Банаи
Клоуны ушли в оппозицию
Клоуны ушли в оппозицию объектив haqqin.az
CENTCOM опровергает: Отчаянные попытки КСИР...
CENTCOM опровергает: Отчаянные попытки КСИР... обновлено 02:16
Пезешкиан: Готовы закончить войну, но...
Пезешкиан: Готовы закончить войну, но...
Европа – с Украиной, Штаты – с Путиным
Европа – с Украиной, Штаты – с Путиным горячая тема
Авиаудары по сталелитейным заводам и военным объектам Ирана
Авиаудары по сталелитейным заводам и военным объектам Ирана видео; обновлено 01:30
«Электронки» под запретом: сколько придется платить за курение в общественных местах
«Электронки» под запретом: сколько придется платить за курение в общественных местах
Мальчик в Палестине плачет. Мальчик в Ливане с «Хезболлой»
Мальчик в Палестине плачет. Мальчик в Ливане с «Хезболлой» объектив haqqin.az
Пезешкиан и Аракчи вышли к народу
Пезешкиан и Аракчи вышли к народу
А что еще делать русским? Читать книги!
А что еще делать русским? Читать книги! объектив haqqin.az
Белый дом отвечает КСИР: Пресечем «любую иранскую атаку»
Белый дом отвечает КСИР: Пресечем «любую иранскую атаку» обновлено 00:14
КСИР разоружил иранскую армию
КСИР разоружил иранскую армию разбираем с Мохсеном Банаи
