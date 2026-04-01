«Электронки» под запретом: сколько придется платить за курение в общественных местах

С 1 апреля в Азербайджане вступили в силу поправки в Кодекс об административных проступках, устанавливающие штрафы за использование электронных сигарет в местах, где запрещено курение табака.

За курение вейпов и электронных сигарет на улицах и в других общественных местах нарушителям грозит штраф в размере 30 манатов. Запрет распространяется на широкий перечень локаций: учебные и медицинские учреждения, рестораны и кафе, детские площадки, общественный транспорт, метро, вокзалы, автобусные остановки, лифты и подъезды жилых домов, а также автозаправочные станции.

Поправки в закон «О табаке и табачных изделиях», вступающие в силу с 1 апреля, также запрещают импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную торговлю электронными сигаретами и их компонентами.

Под электронными сигаретами понимаются устройства, предназначенные для вдыхания пара, содержащего или не содержащего никотин. При этом изделия с нагреваемым табаком (табачные стики) к электронным сигаретам не относятся.

За нарушение запрета физические лица будут оштрафованы на сумму от 350 до 500 манатов, должностные лица - от 1650 до 2200 манатов, юридические лица - от 4000 до 5000 манатов.