Пезешкиан: Готовы закончить войну, но...

«Мы имеем волю к завершению этой войны с соблюдением необходимых условий, особенно гарантий недопущения повторения агрессии», — сказал Пезешкиан во время телефонного разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой. Его цитируют иранские СМИ.

Власти Ирана готовы к завершению конфликта с США и Израилем при условии, что республика больше не будет подвергаться атакам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По словам президента Ирана, конфликт на Ближнем Востоке стал «результатом враждебных и агрессивных действий» США и Израиля. Он также раскритиковал Евросоюз в предвзятости, так как американо-израильские атаки стали «грубым нарушением верховенства закона, который, как заявляет ЕС, Европа защищает».

Антониу Кошта в свою очередь сказал, что европейские страны не поддерживали атаки США и Израиля на Иран.

«Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия», - сказал Пезешкиан, добавив, что европейским странам следует «скорректировать» свою политику в отношении Ирана.

Пезешкиан также заявил, что Иран вступил в переговоры с Соединенными Штатами «добросовестно», но подвергся очередному нападению во время переговоров, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии у Вашингтона подлинной приверженности дипломатии.

Кошта написал в своем посте на X, что во время телефонного разговора с Пезешкианом он призвал к «деэскалации и сдержанности». «Необходимо оставить место для дипломатии, — сказал он, — одновременно «учитывая более широкие проблемы безопасности, создаваемые Ираном».