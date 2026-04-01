Клоуны ушли в оппозицию

Газа (Палестина). Палестинцы протестуют у штаб-квартиры Красного Креста против принятия Израилем закона, предусматривающего смертную казнь для арабов, осужденных за нападения со смертельным исходом

Ла-Пас (Боливия). Клоуны протестуют против указа правительства, запрещающего школам проводить праздничные мероприятия, на которых они зарабатывают себе на жизнь

Бейрут (Ливан). Беженцев встречает радуга, которая пробивается сквозь дождь. Они бежали от израильских ударов с юга Ливана, и нашли приют уличных палатках

Бней-Брак (Израиль). Ультраортодоксальный еврей осматривает священные книги в жилом доме, пострадавшем от иранских ракет

Буча (Украина). Люди посещают мемориал жертвам нападений и казней, совершенных российскими войсками, в честь четвертой годовщины освобождения города Буча

Шринагар (Индия). Отражение семьи на водной глади озера Дал у подножия хребта Забарван