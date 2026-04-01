Большая охота ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии.

Согласно ее заявлению, целью двух отдельных атак стали два высокопоставленных радикала из движения «Хезболла». Кто именно был целью ударов, ЦАХАЛ объявит позже.

После полуночи сообщалось о не менее трех мощных взрывах в Бейруте. Отмечается, что была атакована цель в районе Аль-Джана, южном пригороде Бейрута. Удар был нанесен беспилотником по автомобилю, который следовал по трассе Халида – Бейрут. Цель поражена. Позже появилось второе сообщение: атакована цель около «посольства Палестины», удар был нанесен с моря, возможно израильскими военно-морскими силами.