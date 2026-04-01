Суд запретил Трампу строительство бального зала

Суд удовлетворил требование неправительственного фонда сохранения культурного наследия, который настаивал на том, что у Трампа нет полномочий, которые позволяли бы ему в одностороннем порядке принимать решение о строительстве бального зала на деньги частных инвесторов.

Суд в США постановил остановить строительство бального зала на территории Белого дома до получения администрацией соответствующего разрешения у Конгресса. Об этом говорится в вердикте судьи Ричарда Леона в суде столичного округа Колумбия.

«Президент США является хранителем Белого дома для будущих поколений семей глав государств. Однако он не является его владельцем», - говорится в вердикте, размещенном в электронной базе данных суда.

Судья подчеркнул, что «ни один из действующих законов даже близко не предоставляет президенту полномочий, на которые он претендует». В связи с этим «строительство бального зала должно быть остановлено до получения соответствующего разрешения от Конгресса», отметил Леон.

Трамп, в свою очередь, заявил, что обжалует решение суда. «Он (судья) говорит, что мне нужно разрешение от Конгресса. Он сильно ошибается», - подчеркнул американский президент. По его словам, объект «строится бесплатно для налогоплательщиков и будет лучшим зданием такого рода в мире».

Глава американской администрации добавил, что «в Белом доме за долгие годы было много всего построено, и для этого не требовалось разрешение Конгресса. Для строительства на территории Белого дома не требуется разрешение Конгресса, это совершенны не связанные вещи».

До этого Трамп в Truth Social подверг резкой критике исковую жалобу со стороны фонда, назвав его «группой радикально левых сумасшедших». Газета Politico пишет, что решение суда вступит в силу через две недели, что дает администрации Трампа время на подачу апелляции.

В 2025 году Дональд Трамп сообщил о решении на собственные средства и частные пожертвования построить в Белом доме бальный зал вместимостью 900 человек. Изначально стоимость проекта оценивалась в $200 млн, после начала строительства — в $400 млн. Глава администрации США ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. Однако Восточное крыло Белого дома для начала строительных работ снесли практически целиком. Оно было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, в нем традиционно размещался, в частности, аппарат первой леди США. В процессе строительства модернизируется и находившийся под Восточным крылом подземный бункер, в котором размещается оперативный центр президента США.