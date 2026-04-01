ДР Конго попала на футбольный чемпионат мира впервые за 52 года

В финале межконтинентального плей-офф в мексиканской Гвадалахаре конголезцы обыграли сборную Ямайки. В дополнительное время единственный гол забил футболист английского «Бернли» Аксель Туанзебе.

ДР Конго во второй раз в истории вышла на ЧМ. В 1974 году сборная страны, которая тогда называлась Заиром, играла в одной группе с Шотландией (0:2), Бразилией (0:3) и Югославией (0:9).

На ЧМ-2026 конголезцы попали в группу «K» вместе с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.

Чуть позже в матче между сборными Ирака и Боливии определится последний участник мундиаля в США, Канаде и Мексике.