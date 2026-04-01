Иран объявил станции Starlink Маска «законной целью»

Иран считает станции спутниковой интернет-связи Starlink в странах Персидского залива своими «законными целями», сообщает агентство Tasnim.

По его данным, Тегеран объявил, что планирует атаковать станции, расположенные в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Starlink — глобальная система спутниковой связи. Она разворачивается компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного широкополосного интернета из любой точки мира. Принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Запуски спутников проводятся с помощью ракет SpaceX.