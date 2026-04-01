Баскетбольная лига: итоги регулярного сезона и сетка плей-офф

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) завершился регулярный чемпионат. По итогам 20 туров определились четыре команды, которые напрямую вышли в четвертьфинал, а также сетка плей-офф.
Последним четвертьфиналистом стал «Нефтчи», обыгравший в заключительном туре в группе «А» НТД - 93:83.
Ранее путевки в 1/4 финала себе обеспечили две лучшие команды группы «А» «Сабах» и «Абшерон Лайонс», а также лидер группы «B» «Орду».
В группе «B» до последнего тура продолжалась борьба за 3-5-е места. В итоге «Серхедчи» обыграл «Сумгаит» (93:89) и поднялся на 3-е место. «Губа» расположилась на 4-й позиции, а сумгаитские баскетболисты стали пятыми.
ИТОГОВОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В 1/8 финала четвертая команда группы «А» («Гянджа») сыграет с шестой командой группы «В» («Лянкяран»), также встретятся: А5 (НТД) - В5 («Сумгаит»), B4 («Губа») - A6 («Шеки»), В2 («Нахчыван») - В3 («Серхедчи»).
В четвертьфинале действующий чемпион и победитель регулярного сезона «Сабах», одержавший 19 побед в 20 матчах, сыграет с сильнейшим в противостоянии «Нахчыван» - «Серхедчи»;
«Абшерон Лайонс» - с победителем пары «Губа» - «Шеки»;
«Нефтчи» - с победителем пары НТД - «Сумгаит»;
«Орду» - с победителем пары «Гянджа» - «Лянкяран».
В 1/8 финала, а также в четвертьфинальных и полуфинальных сериях команды будут играть до двух побед. Финал будет длиться до трех побед. Плей-офф стартует 3 апреля.