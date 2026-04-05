Новые подробности спасения пилота F-15

Президент США Дональд Трамп раскрыл некоторые детали спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-15. По словам президента США, первоначально Вашингтон опасался, что Тегеран готовит ловушку для спасательных сил, основываясь на необычном радиосообщении от пилота, сообщает издание Axios. Трамп отметил, что самолет был поражен переносным зенитным ракетным комплексом. «Им просто повезло», - прокомментировал Трамп успех иранских военных. Однако наибольшее замешательство вызвал сам сигнал бедствия. Американские официальные лица заподозрили, что сигнал поддельный, а Иран имитирует голос летчика, используя исламскую риторику, чтобы заманить поисково-спасательные группы в засаду. По словам Трампа, после катапультирования из самолета летчик сделал короткое, необычное сообщение по рации. При этом его версия о содержании фразы отличается от версии министра войны Пита Хегсета. «Да пребудет сила с Богом», — приводит слова летчика Трамп. Хегсет же говорил, что военные получили сигнал «Бог благ». Люди, которые знали офицера, объяснили, что он религиозный человек, и для него это логично, добавил Трамп. Трамп описал операцию по поиску пилота как крайне интенсивную, отметив, что «тысячи дикарей» прочесывали местность в попытках захватить его в плен. Опасения Пентагона подкреплялись тем, что слова выжившего члена экипажа «звучали так, будто их мог произнести мусульманин», что на время парализовало принятие решений из-за риска дезинформации.

* * * 18:45 Американского летчика, сбитого в Иране, спасали в горах, куда он взобрался по пересеченной местности, передает CNN со ссылкой на двух чиновников США. Катапультировавшийся раненый летчик спрятался в горной трещине за линией фронта. Всего он провел на территории Ирана полтора дня — более 36 часов. Все это время ему удавалось избежать захвата иранскими военными. Более того, летчик смог взобраться по пересеченной местности до хребта высотой более 2 тыс. м над уровнем моря. При себе у него были только пистолет, средство связи и маяк системы слежения. Там, в горах, его и нашли американцы. В спасательной операции участвовали сотни военных и разведчиков США, включая силы специальных операций, а также агентов ЦРУ, которые сбивали с толку иранских поисковиков. В ходе спасательной операции американцы потеряли два транспортных самолета — сами американцы уничтожили их на земле из-за опасений, что те могут попасть в руки иранцев.CNN и CBS News сообщили, что по меньшей мере семь пилотируемых самолетов и 16 беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США потеряли в ходе войны с Ираном.

* * * 17:45 Операция по спасению американского летчика экипажа F-15 из Ирана проходила днем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Мы спасли тяжелораненого и по-настоящему отважного члена экипажа истребителя F-15 из глубокой горной местности в Иране. Иранские военные вели интенсивный поиск, задействовав большое количество сил, и подбирались все ближе. Этот человек — очень уважаемый полковник. Подобные рейды проводятся редко из-за опасности для «людей и техники». Такое просто не случается! Второй рейд последовал за первым, в ходе которого мы спасли пилота средь бела дня, что тоже было необычно. Мы провели над Ираном семь часов. Все проявили потрясающую храбрость и талант! В понедельник в 13:00 я проведу пресс-конференцию с участием военных в Овальном кабинете. Да благословит Господь наших великих воинов!» — написал Трамп. 3 апреля Иран сбил над центральной частью страны американский истребитель F-15E Strike Eagle. В тот же день американские военные спасли первого пилота. Ранее сегодня, 5 апреля, CBS News сообщил, что в ходе спасательной операции американцы потеряли два транспортных самолета — они были уничтожены самими американцами из-за опасений, что те могут попасть в руки иранцев. По информации телеканала, непосредственное участие в спасательной операции принимало ЦРУ. По словам одного из собеседников, разведка передала точное местоположение члена экипажа Пентагону и Белому дому. Как отмечала The Wall Street Journal, это первая известная потеря самолета над территорией Ирана с начала войны. После поражения американского самолета председатель Израильского форума обороны и безопасности Амир Авиви сообщил о наличии у Тегерана системы многоспектральных камер, используемых в системе ПВО. При помощи них силы ПВО остаются незаметными для радаров, однако могут отслеживать и идентифицировать самолеты противника.

* * * 15:08 Израиль оказал США помощь в операции по спасению пилота сбитого иранцами самолета F-15, сообщает Fox News. Отмечается, что эта помощь не ограничивалась разведывательной информацией: ЦАХАЛ противодействовал иранским попыткам нанести воздушные удары по району поисков. Согласно телеканалу, операция продолжалась по меньшей мере 36 часов. Также сообщается, что пилот, офицер в звании полковника, прятался в горной расщелине, обнаружить его удалось благодаря специальному оборудованию ЦРУ. «Это действительно были поиски иголки в стоге сена», – сообщил собеседник Fox News. Тем временем сообщается, что в зоне боевых действий на территории Ирана обнаружены фрагменты американской авиатехники, уничтоженной в результате ударов ВВС США. Речь идет о вертолете MH-6 Little Bird и самолете HC-130J Combat King II, обломки которых найдены в непосредственной близости друг от друга. Командование США приняло решение ликвидировать поврежденные борта дистанционно, чтобы не допустить попадания секретных технологий и оборудования в распоряжение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Подобная тактика «выжженной земли» применяется в случаях, когда эвакуация техники с поля боя признается невозможной или слишком рискованной. Инженерные подразделения КСИР уже прибыли на место падения для изучения остатков конструкций. Несмотря на значительные разрушения после авиаударов, иранская сторона рассчитывает извлечь ценную информацию о системах навигации и связи спецподразделений США.

* * * 13:10 ЦРУ провело кампанию по дезинформации для спасения второго члена экипажа подбитого в Иране истребителя F-15, сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. По данным телеканала, разведка принимала непосредственное участие в спасательной операции. До обнаружения офицера в Иране была распространена информация о том, что американские силы уже нашли его и эвакуируют. По словам собеседника, затем ЦРУ передало точное местоположение члена экипажа Пентагону и Белому дому. Трамп отдал приказ о немедленной спасательной операции, а разведка продолжала предоставлять информацию в режиме реального времени. По информации CBS, США уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы их не захватили иранские силы. Спецназовцы, участвовавшие в операции, вылетели на трех дополнительных самолетах, отправленных за ними. Их и спасенный экипаж F-15 доставили в Кувейт. Американский лидер ранее заявил, что военные США провели «одну из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории США». По его словам, в ней участвовали «десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире». Летчик получил травмы, но «с ним все будет в порядке», уточнил глава Белого дома. Трамп заверил, что во время операции ни один американец не был убит или ранен. Тем временем британская журналистка Бушра Шейх раскритиковала официальные отчеты США о ходе спасательной операции в Иране. Ссылаясь на свои данные и информацию Fox News, она утверждает о нескольких сбитых американских самолетах и большом количестве тяжелораненых военнослужащих. По ее утверждению, состояние эвакуированного офицера «критическое».

* * * 11:17 Второй пилот подбитого Ираном американского истребителя F-15E еще в пятницу связался с американскими военными, что подготовило почву для спасательной операции по его эвакуации. Об этом сообщил главный аналитик CNN по вопросам безопасности США Джим Скиутто со ссылкой на источники. По его словам, американские военные установили «первую связь» с пилотом в полдень того же дня по восточному времени, после чего власти США продолжили попытки его обнаружения. «Мне также сказали, что он получил травмы во время выброса из самолета, что создало дополнительные трудности, поскольку они (военные США) беспокоились, как его безопасно извлечь и оказать необходимую помощь», — сказал аналитик CNN. Операция была превосходной, сказал Скиутто, добавив, что в ней участвовали самолеты, летавшие на малых высотах в поисках военнослужащего, что подвергало их «риску попасть под обстрел». The New York Times, в свою очередь, сообщила, что на заключительном этапе операции США по поиску пилота в Иране американские силы взорвали два застрявших транспортных самолета, которые вышли из строя. Сообщается, что два самолета должны были доставить в безопасное место спасенного летчика и спецназовцев, участвовавших в операции. Вместо этого командиры доставили три запасных самолета для эвакуации всего американского персонала, а затем уничтожили поврежденные самолеты, чтобы они не попали в руки Ирана. Тем временем иранские военные и службы безопасности утверждают, что несколько «вражеских летательных аппаратов были уничтожены» во время миссии США в южной провинции Исфахан по спасению летчика. Как сообщает агентство Tasnim, представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» утверждает, что среди сбитых самолетов были американский военно-транспортный самолет C-130 и два вертолета Black Hawk. Иранские государственные СМИ опубликовали кадры, как утверждается, «уничтоженных» двух американских вертолетов Black Hawk и военно-транспортного самолета C-130.

Рави Чаудхари, бывший директор Центра по спасению персонала в Ираке в 2008 году, в комментарии CNN высоко оценил действия экипажа F-15E, который «с абсолютной точностью выполнил все предписанные ему действия» по уклонению и маскировке. «Член экипажа, скорее всего, скрывался в крайне суровых условиях, в которых ему приходилось предупреждать спасательные службы, используя как оборудование, так и множество методов, включая подачу сигналов, в том числе сигнальную ракету — существует множество способов подать сигнал спасательным силам», — сказал он рано утром в воскресенье. Чаудхари, который ранее занимал должность помощника министра ВВС, также высоко оценил персонал, участвовавший в проведении спасательной операции, назвав ее «масштабной акцией». «Наша сеть по поиску и спасению персонала состоит из людей, которых объединяет лишь одна цель: вернуть наших военнослужащих домой к своим семьям, и мы не остановимся ни перед чем, чтобы это произошло», — сказал Чаудхари. «Наш девиз: «Чтобы другие могли жить». Президент Дональд Трамп заявил: «Мы никогда не оставим американского бойца». CNN отмечает, что недавняя потеря истребителя F-15 и самолета A-10 ВВС США доводит общее число известных уничтоженных пилотируемых самолетов США в войне с Ираном до семи.

* * * 09:41 Вблизи города Кухдешт иранской провинции Лорестан, в районе Кух-е-Сиях, произошли ожесточенные столкновения между поисково-спасательными группами ВВС США и боевиками «Басидж», пытавшимися пленить второго члена экипажа американского F-15E. Согласно появившимся кадрам, второй пилот подбитого F-15E нашел убежище у местных жителей, однако вскоре населенный пункт Кух-е-Сиях окружили отряды «Басидж». Для эвакуации были задействованы вертолеты HH-60W CSAR под прикрытием штурмовика A-10C+. Когда боевики «Басидж» вплотную приблизились к месту, где прятался пилот, штурмовик нанес точечные удары управляемыми ракетами. Наземным группам удалось забрать летчика до того, как он попал в плен.

* * * 08:40 Американский спецназ спас второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном, пишет Axios со ссылкой на трех американских чиновников. В пятницу и субботу спецназовцы США были развернуты на территории Ирана в рамках поисково-спасательной операции. По словам одного из собеседников, операция проводилась специализированным подразделением с воздушным прикрытием, все силы в настоящее время покинули Иран. Первого пилота спасли через несколько часов после того, как самолет был сбит. На поиски и спасение второго ушло более суток. Президент США Дональд Трамп уже подтвердил успешное спасение второго члена экипажа американского истребителя F-15E. «Мы его достали! Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы Соединенных Штатов провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, чтобы спасти одного из наших невероятных офицеров, который, кстати, является очень уважаемым полковником, и я с огромной радостью сообщаю вам, что он жив и здоров», - написал глава Белого дома в Truth Social. «Он получил ранения, но с ним все будет в порядке», - добавил американский лидер. Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников и многочисленные хорошо информированные источники в регионе сообщил, что он, а также члены спасательной команды,благополучно покинули Иран.

* * * 03:10 "Войска США подвергают ракетным ударам юго-западную часть Ирана с целью ликвидации американского пилота, которого не удалось спасти", - об этом сообщает иранское государственное информационное агентство "Тасним". В то же время, информационные ресурсы, близкие к лидеру иранской оппозиции принцу Реза Пехлеви утверждают, что армия США бомбит место концентрации иранских силовиков, которые прочесывали местность в поисках американского штурмана. А тем временем, как сообщает 9 израильский канал, на юго-западе Ирана армия США атакует силы иранского режима. Это происходит в районе, где в последние часы искали пилота. * * * Израиль готовит удары по энергетическим объектам Ирана и ждет согласия США. Об этом агентству Reuters заявил высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, любые такие удары, вероятно, будут нанесены в течение следующей недели. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану 48-часовой ультиматум, что усилило внимание к вопросу о том, поддержит ли Вашингтон дальнейшие военные действия Израиля против Ирана.

*** 00:00 В результате израильских ударов по объектам в Особой нефтехимической экономической зоне Махшехр на юго-западе Ирана погибли пять человек, сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на представителя служб безопасности. Есть также раненые. Ранее Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за атаку на эти объекты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении пообещал продолжить наносить по ним удары.

*** 22:30 Израиль продолжит наносить жесткие удары по Ирану, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, сообщает Times of Israel.

«После того как мы уничтожили 70 процентов их возможностей по производству стали, которая используется в качестве сырья для оружия, применяемого против нас, сегодня мы атаковали их нефтехимические заводы», - сказал он. «Эти две вещи - их денежный механизм, который финансирует их террористическую войну против нас и всего мира. Мы продолжим наносить по ним удары, как я и обещал», - добавил Нетаньяху.