Иран снова отказался от переговоров и не откроет Ормуз

Посредники из Турции, Египта и Пакистана пытаются привести США и Иран за стол переговоров, чтобы завершить войну или добиться прекращения огня, однако пока эти усилия не увенчались успехом. Об этом сообщила в воскресенье, 5 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных официальных лиц. В публикации отмечается, что Иран отказался от предложения смягчить свои требования и согласиться на открытие Ормузского пролива в обмен на временное прекращение огня. Также сообщается, что министры иностранных дел стран-посредников 5 апреля провели переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, однако добиться прогресса не удалось. Ранее президент США Дональд Трамп в коротком телефонном интервью корреспонденту ABC News Рэйчел Скотт повторил, что «ожидает от правительства Ирана заключить сделку в течение нескольких дней, а не недель». По его словам, «если это произойдет, хорошо, если же нет – мы разбомбим всю страну». В воскресенье Трамп назвал окончательный срок ультиматума для Ирана: «08:00 по восточному времени». В ответ высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи заявил: «Постоянные угрозы Трампа исходят от отчаяния и гнева, потому что американцы тонут в болоте войны с Ираном. Наступит день, когда Трамп поймет, что мир — это не его арена для выступлений».

* * * 21:23 Действия США на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи, заявил председатель Меджлиса исламской республики Мохаммад Багер Галибаф. «Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион сгорит дотла, потому что вы упорно выполняете приказы (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху», - написал Галибаф в Х, обращаясь к вашингтонской администрации. По уверению Галибафа, единственное реальное решение - это «уважать права иранского народа и прекратить опасную игру». Ранее президент США пригрозил Ирану «адом», если он не откроет Ормузский пролив к 6 апреля.

* * * 20:44 Иранские военные, если этого потребуют обстоятельства, могут создать «препятствия» для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил в воскресенье советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. «Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив», - пишет The New York Times. Иранский телеканал Press TV в то же время передает, что, по утверждению Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире. «Если Белый дом посмеет вновь совершить глупые ошибки, то скоро убедится, что можно очень легко одним движением нарушить поставки энергоносителей в мире», - уверяет иранский советник. В настоящее время иранские силы почти полностью перекрыли навигацию по другой важнейшей торговой артерии - Ормузскому проливу.

* * * 15:57 Корпус стражей исламской революции атаковал «несколько американских нефтегазовых объектов и заводов» на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР. В заявлении утверждается, что первый этап ударов был направлен против «сионистских целей на оккупированных территориях и американских экономических интересов в странах региона». В числе целей были названы нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, газовые объекты, эксплуатируемые компаниями ExxonMobil и Chevron в Хабшане (ОАЭ), нефтехимический завод в Аль-Рувайсе (ОАЭ), нефтехимический завод в Ситре (Бахрейн) и нефтехимический завод в Шуайбе (Кувейт). В заявлении удары были представлены как ответ на атаки на мост в Карадже и нефтехимический комплекс в Махшахре. «Если нападения на гражданские цели повторятся, второй этап этой операции будет проведен в гораздо более сокрушительном и масштабном формате. Мы еще раз повторяем: если вы совершите еще больше агрессии и нанесете удары по гражданским объектам, наш ответ будет еще более сокрушительным», - грозит КСИР.

* * * 09:05 Иран откроет перед США и Израилем «врата ада» в случае продолжения нанесения ударов по иранской инфраструктуре, заявил командующий центральным штабом Вооруженных сил (ВС) исламской республики «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. «С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада», — цитируют его иранские СМИ.