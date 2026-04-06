На случай провала ультиматума: план по нанесению ударов по Ирану уже готов

Израиль и Соединенные Штаты утвердили полный список стратегических целей, которые должны быть нанесены по Ирану, если Тегеран не выполнит ультиматум президента Дональда Трампа, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на два информированных источника. Согласование по списку целей последовало за серией интенсивных обсуждений на высоком уровне, направленных на синхронизацию американских и израильских ответов на «продолжающееся неповиновение Тегерана». В дополнение к окончательному списку целей завершена оперативная координация между вооруженными силами США и Израиля. По информации, окончательные детали были согласованы на прошлой неделе во время встречи начальника Генерального штаба армии Израиля Эяля Замира с руководством Центрального командования США, на которой официальные лица обсудили роли и цели миссии в случае истечения срока действия ультиматума. В публикации отмечается, что израильские официальные лица призывают Вашингтон уделить приоритетное внимание ударам по энергетическому сектору и национальной инфраструктуре Ирана, утверждая, что такие атаки могут спровоцировать экономический коллапс и ослабить власть режима. На фоне этих событий премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал Кабинет безопасности в воскресенье вечером для брифинга министров. Хотя в Израиле полагают, что президент США в конечном итоге предоставит зеленый свет ударам «по столь ценной инфраструктуре», Израиль в настоящее время ожидает окончательного одобрения Белого дома перед началом подобных операций.

* * * 21:53 Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ультиматума, выдвинутого Ирану, еще на 24 часа. В социальной сети Truth Social без каких-либо комментариев он написал: «Вторник, 8:00 по восточному времени США». Таким образом, срок ультиматума должен истечь в среду, 8 апреля, в 04:00 (по Баку). Ранее Трамп в соцсети Truth Social потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив, использовав при этом нецензурную лексику.

В то же время Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC сказал, что конфликт с Ираном должен прекратиться в течение нескольких дней. «Он сказал мне, что конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель», - привела выдержку из своего разговора с американским лидером журналистка телеканала ABC Рэйчел Скотт. Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о возможности переносов срока заключения соглашения с Ираном. «Не хочу об этом говорить, у них полно времени, чтобы заключить сделку. Если они не хотят заключить сделку, то вся их страна исчезнет», - привела Скотт слова главы американской администрации. Трамп добавил, что у США «очень мало» ограничений относительно действий в отношении Ирана. А в интервью газете The Wall Street Journal президент США вновь указал, что «если они (власти Ирана) ничего не сделают к вечеру вторника, у них не останется ни одной электростанции, а также ни одного моста». По словам главы Белого дома, США находятся «в сильной позиции», в то время как Ирану «потребуется 20 лет на восстановление, если повезет». Ранее глава Белого дома, отвечая на вопрос портала Axios о возможности заключения договоренностей с Ираном к 7 апреля, сказал, что «на это есть высокие шансы, но если они не пойдут на сделку, я там все взорву». Трамп также прокомментировал переговорный процесс с Ираном, отмечает Axios. «Люди в Иране боятся, что мы уйдем в разгар войны, но мы не собираемся уходить. Переговоры идут хорошо, но с иранцами никогда не удается дойти до финиша», — заявил Трамп. Американский лидер добавил, что США и Иран были близки к началу переговоров, однако процесс сорвался из-за затягивания сроков. По его словам, иранская сторона предложила встретиться только через пять дней, что вызвало у него сомнения в серьезности их намерений, после чего было принято решение нанести удар по мосту. Президент США указал и на такой факт, что Соединенные Штаты в начале 2026 года пытались направить большие партии оружия участникам протестов в Иране. «Мы послали им много оружия, мы передали его курдам», - привел журналист телеканала Fox News Трей Йингст слова американского лидера. Трамп выразил предположение, что курдские формирования оставили оружие себе.

* * * 19:31 Президент США Дональд Трамп «жертвует благополучием своего народа» ради того, чтобы угрожать другим, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. «Вчера вечером Трамп использовал войну в качестве предлога, чтобы оправдать свою неспособность обеспечить «детские сады и здравоохранение» для американского народа, а сегодня он угрожал Ирану уничтожением «электростанций и мостов». Любой, кто жертвует благополучием своего народа ради угроз другим, все еще живет в каменном веке», - написал первый вице-президент Ирана в X.

* * * 18:03 Соединенные Штаты уже к понедельнику могут заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта, сказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «Президент сказал, что считает, что сможет заключить сделку к завтрашнему дню. Есть хорошие шансы сделать это к следующему дню, они (стороны) ведут переговоры сейчас», - пересказал в эфире Fox News свой разговор с президентом журналист телеканала Трей Йингст. «Если они не заключат сделку - и быстро, - я рассматриваю возможность взорвать все и взять под контроль нефть», - добавил Трамп.

* * * 16:27 Президент США Дональд Трамп в сообщении в социальных сетях резко предупредил Иран, пригрозив дальнейшей эскалацией и предположив возможность ударов по ключевым объектам иранской инфраструктуры. «Вторник станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном — в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте, б…, пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ! Хвала Аллаху. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП», — написал президент США. Это заявление прозвучало на фоне обострения напряженности вокруг Ормузского пролива после требований США к Ирану возобновить использование этого водного пути. Ранее Трамп предупреждал о возможности нанесения ударов по иранской инфраструктуре, включая энергетические объекты и мосты, если Тегеран не выполнит его требования. Иран отверг требования США и предупредил, что ответит на любые дальнейшие нападения, что усиливает опасения по поводу расширения конфликта.