Взрывы в порту Эмиратов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов расследуют инцидент в порту Хор-Факкан, где было зафиксировано падение неизвестных снарядов.

Как сообщили власти ОАЭ, профильные службы занимаются ликвидацией последствий «инцидента» в акватории эмирата Шарджа. Согласно официальным данным, сообщений о пострадавших в результате обстрела не поступало.

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердил получение экстренного уведомления из порта. Капитан одного из контейнеровозов, находившихся на рейде, сообщил, что наблюдал многочисленные всплески от падения снарядов в непосредственной близости от своего судна.

По информации CNN, эскалация напрямую связана с действиями Тегерана. Иранские государственные СМИ распространили заявление КСИР, в котором утверждается, что целями сегодняшних атак стали нефтяные и нефтехимические объекты в странах региона, включая ОАЭ. В Тегеране называют эти действия «ответом на удары США и Израиля».

Одновременно с инцидентом в Эмиратах о нападении сообщил соседний Катар. Министерство обороны страны заявило, что территория государства подверглась массированной атаке с использованием беспилотников и крылатых ракет. В Дохе подчеркнули, что все воздушные цели были успешно перехвачены силами ПВО, разрушений на земле не зафиксировано.

Fox News со ссылкой на интервью с Анваром Гаргашем, дипломатическим советником президента ОАЭ, сообщает, что Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовности поддержать военную кампанию США против Ирана с целью восстановления контроля над Ормузским проливом.

«Для нас Ормузский пролив не может быть заложником одной страны», — заявил Гаргаш. «Мы пока не готовы действовать как морские силы, но мы присоединимся к любым усилиям под руководством США, к международным усилиям по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Мы готовы внести свой вклад», — добавил он.