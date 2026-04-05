Взрывы в порту Эмиратов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов расследуют инцидент в порту Хор-Факкан, где было зафиксировано падение неизвестных снарядов.
Как сообщили власти ОАЭ, профильные службы занимаются ликвидацией последствий «инцидента» в акватории эмирата Шарджа. Согласно официальным данным, сообщений о пострадавших в результате обстрела не поступало.
Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердил получение экстренного уведомления из порта. Капитан одного из контейнеровозов, находившихся на рейде, сообщил, что наблюдал многочисленные всплески от падения снарядов в непосредственной близости от своего судна.
По информации CNN, эскалация напрямую связана с действиями Тегерана. Иранские государственные СМИ распространили заявление КСИР, в котором утверждается, что целями сегодняшних атак стали нефтяные и нефтехимические объекты в странах региона, включая ОАЭ. В Тегеране называют эти действия «ответом на удары США и Израиля».
Одновременно с инцидентом в Эмиратах о нападении сообщил соседний Катар. Министерство обороны страны заявило, что территория государства подверглась массированной атаке с использованием беспилотников и крылатых ракет. В Дохе подчеркнули, что все воздушные цели были успешно перехвачены силами ПВО, разрушений на земле не зафиксировано.
Fox News со ссылкой на интервью с Анваром Гаргашем, дипломатическим советником президента ОАЭ, сообщает, что Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовности поддержать военную кампанию США против Ирана с целью восстановления контроля над Ормузским проливом.
«Для нас Ормузский пролив не может быть заложником одной страны», — заявил Гаргаш. «Мы пока не готовы действовать как морские силы, но мы присоединимся к любым усилиям под руководством США, к международным усилиям по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Мы готовы внести свой вклад», — добавил он.
* * * 12:07
Иранский беспилотник поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании Bapco Energies, возникший в результате удара пожар потушен. Об этом говорится в заявлении корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье утром. «(Атака) привела к пожару в одном из резервуаров, пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба», - отмечается в заявлении Bapco Energies.
В Кувейте удар иранского беспилотника вызвал пожар в штаб-квартире Kuwait Petroleum Corp. Здание, в котором также размещается Министерство нефти Кувейта, было эвакуировано, пока аварийные службы боролись с огнем.
На нефтехимическом заводе «Борудж» в Абу-Даби вспыхнули многочисленные пожары из-за обломков после перехвата ракет системами ПВО. Пострадавших нет, работа предприятия приостановлена, сообщила пресс-служба Абу-Даби в сообщении на X. Ранее, по данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям, ОАЭ активировали системы ПВО в ответ на ракетную угрозу.
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что перехватило крылатую ракету за последние несколько часов.
* * * 09:55
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в районе Шувайх в Кувейте. На территории предприятия начался пожар, сообщило агентство KUNA.
Информации о пострадавших нет. Минобороны Кувейта уточнило, что силы ПВО перехватили беспилотники и ракеты.
Министерство энергетики Кувейта заявило об атаке на две электростанции и опреснительные установки. В результате атаки два энергоблока полностью вышли из строя.
Также сообщается, что иранский беспилотник атаковал и повредил здание Министерства финансов Кувейта.
«Министерство финансов сообщает, что здание комплекса министерств в городе Эль-Кувейт вечером в субботу, 4 апреля 2026 года, подверглось атаке вражеского беспилотника в результате преступной иранской агрессии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в соцсети X.
В результате атаки здание было повреждено. Пострадавших нет. Сотрудники министерства будут работать удаленно 5 апреля.