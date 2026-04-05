В Иране ликвидирован еще один генерал

Командир Академии противовоздушной обороны иранской армии бригадный генерал Масуд Заре убит в результате «американо-израильских ударов» в городе Шахин-Шахр в центральном Иране. Об этом сообщили в воскресенье иранские СМИ.

Военно-воздушные силы Израиля в пятницу ликвидировали в районе Тегерана Мохаммада Раджа Ашрафи Кахи, высокопоставленного командира нефтяного штаба КСИР. По данным израильской армии, удар был нанесен ВВС при координации военной разведки.

Нефтяной штаб, подчиненный командующему КСИР, обеспечивает продолжение деятельности и военного усиления Корпуса за счет прибыли от продажи нефти, обходя международные санкции.

Ашрафи управлял торговой деятельностью нефтяного штаба, оцениваемой в миллиарды долларов ежегодно, и способствовал развитию военных возможностей КСИР и представителей иранских властей по всему Ближнему Востоку, включая сепаратистский режим хуситов и организации «Хезболла» и ХАМАС.