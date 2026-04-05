Венгрия создает коалицию. Армия берет под охрану «Турецкий поток»

Венгрия, Сербия, Турция и Россия решили объединить усилия для защиты «Турецкого потока», заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети Facebook.
По словам Сийярто, он созвонился с министрами энергетики Сербии и Турции, а также заместителем министра энергетики России. «Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились», — сказал Сийярто в видеообращении.
Стороны также пообещали принять решительные меры, чтобы обеспечить «защиту» газопровода «Турецкий поток» на всем его европейском участке, и оставаться в тесном контакте.
Сийярто заявил, что на заседании Совета обороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился взять под охрану венгерский участок трубопровода «Турецкий поток». «Солдаты будут защищать его», — подчеркнул Сийярто.
В прошлом году Венгрия получила из Турции по этому трубопроводу около 7,5 млрд куб. м газа. Четыре его участка проходят через Сербию. Сербский участок «Турецкого потока» начинается у города Заечар на границе с Болгарией и пересекает границу с Венгрией близ города Хоргош.
13:32
Президент Сербии Александар Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, он только что поговорил по телефону с Орбаном и сообщил ему, что сербские силовики обнаружили взрывчатку и детонаторы, необходимые для подрыва трубопровода. Вучич пообещал держать премьера Венгрии в курсе хода расследования.
Орбан также сообщил о разговоре. «Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию», — написал он в соцсети. Премьер созвал экстренное заседание совета обороны Венгрии.
Вучич уточнил журналистам, что военные и полиция нашли взрывчатку недалеко от населенного пункта Велебит (община Канижа, Северно-Банатский округ, автономный край Воеводина), в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию, его слова приводит Blic. «Насколько я понимаю, они обнаружили два рюкзака и два больших пакета взрывчатки с детонаторами», — сказал он.
Сербский лидер пригрозил «безжалостной расплатой» любому, кто «угрожает жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия». Идет расследование, «существуют определенные зацепки», сообщил Вучич, не уточнив, что имеет в виду.