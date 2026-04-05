Венгрия создает коалицию. Армия берет под охрану «Турецкий поток»

Венгрия, Сербия, Турция и Россия решили объединить усилия для защиты «Турецкого потока», заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети Facebook.

По словам Сийярто, он созвонился с министрами энергетики Сербии и Турции, а также заместителем министра энергетики России. «Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились», — сказал Сийярто в видеообращении.

Стороны также пообещали принять решительные меры, чтобы обеспечить «защиту» газопровода «Турецкий поток» на всем его европейском участке, и оставаться в тесном контакте.

Сийярто заявил, что на заседании Совета обороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился взять под охрану венгерский участок трубопровода «Турецкий поток». «Солдаты будут защищать его», — подчеркнул Сийярто.

В прошлом году Венгрия получила из Турции по этому трубопроводу около 7,5 млрд куб. м газа. Четыре его участка проходят через Сербию. Сербский участок «Турецкого потока» начинается у города Заечар на границе с Болгарией и пересекает границу с Венгрией близ города Хоргош.