Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии

Женщина и ребенок, спасенные из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли. По информации регионального Минздрава, их не удалось реанимировать, так как они слишком долго пробыли в воде. Глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов ранее сообщал, что в Дербентском районе несколько человек унесло течением реки. Еще одна женщина погибла в селе Кирки Казбековского района — сель сошел на дом. В Дагестане произошел прорыв земляной дамбы Геджухского водохранилища из-за сильных осадков. Подтоплено несколько десятков домов в поселке Мамедкала, также обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ». Из Дербентского района планируется вывезти более 4,1 тыс. человек в пункты временного размещения.

* * * 23:19 Все жители Дербентского района Дагестана, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы, сообщил глава района Эльман Аллахвердиев. «Все жители, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы. Им оказывается вся необходимая помощь и поддержка», — написал он в своем Telegram-канале. Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что в Дербентском районе началась эвакуация населения. Планировалось вывезти в безопасную зону более 4 тыс. человек. МЧС России эвакуирует людей из Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье. В районе произошло частичное разрушение Геджухской плотины. «В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления пос. Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). В превентивных целях проводится эвакуация населения. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка», - говорится в сообщении. Движение по федеральной трассе «Кавказ» из Дербента в Махачкалу полностью закрыто. В районе Мамедкалы мощные потоки воды размыли и обрушили мост, отрезав южную часть республики. Население информируют с помощью авто с громкоговорителями. «Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения и к родственникам. Всего развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар», - сказали в ведомстве.

Опасность вызвана переливом реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, и разрушением защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты. В селе Кирки Кайтагского района произошел оползень: один дом полностью разрушен, два дома частично повреждены, существует угроза еще пяти домам. По данным МЧС, в разрушенном доме обнаружен погибший. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что во всех городах и районах республики оперативные службы работают в усиленном режиме. По его словам, самая сложная ситуация сейчас помимо Дербентского района и Дербента складывается в Махачкале, районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе. 5 апреля в Дербенте сошли селевые потоки на федеральную трассу, грязевые массы движутся в сторону города. В Чародинском районе из-за камнепада на дороге Гуниб — Цуриб без связи остались 53 населенных пункта, на расчистку перебрасывают технику. После паводков в зонах ЧС начата вакцинация от гепатита А. До 6 апреля в республике действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра.

* * * 17:17 В Махачкале в результате наводнения из-за сильных дождей у трехэтажного жилого дома размыло фундамент, здание обрушилось, сообщают российские СМИ.

Администрация Махачкалы сообщает, что на улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома, в которых «сохраняется потенциальная опасность» обрушения. Около 300 жителей домов эвакуированы. «Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников», — говорится в сообщении.