Переговоры Сирии, Турции и Украины в Дамаске

Украина, Сирия и Турция провели трехсторонние переговоры в Дамаске, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале. В сирийской столице, рассказал Зеленский, состоялись также двусторонние переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и переговоры при участии делегаций. «Важный день переговоров в Дамаске – сегодня был и двусторонний формат с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, и переговоры с участием наших команд, и была трехсторонняя беседа – Украина, Сирия, Турция. Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности», - заявил Зеленский. По словам украинского лидера, стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, события вокруг Ирана, а также энергетическое, инфраструктурное и продовольственное сотрудничество: «Продолжим работу также по продовольственной безопасности. Мы подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, и о переговорном процессе по войне России против нашего государства и людей». Зеленский отметил, что Украина поддержала Сирию после падения режима Башара Асада, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству для укрепления стабильности и развития стран. По итогам переговоров глав МИД двух стран Украина и Сирия договорились в ближайшее время восстановить работу посольств в Киеве и Дамаске.

* * * 5 марта 20:50 Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье находится с визитом в столице Сирии, прибыл туда на правительственном самолете Турции, сообщают украинские СМИ. На видео прибытия Зеленского 5 апреля в Дамаск можно видеть, как он выходит из самолета с надписью «Турецкая Республика». По сообщению турецких СМИ, это действительно правительственный самолет турецкого правительства – в этот же день в Сирию прибыл с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Зеленский, комментируя свой визит, отметил, что «продолжает активную дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия» и имеет впереди важные встречи в «нескольких содержательных форматах».

Today in Damascus. We continue our active Ukrainian diplomacy aimed at real security and economic cooperation. Important meetings lie ahead – several substantive formats have been prepared. Every nation and every region deserves a peaceful life. pic.twitter.com/2uMYI7PeGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2026

* * * 19:24 Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщается в Telegram главы украинского государства. По словам Зеленского, «обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям». Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран во всем регионе. «Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались», - добавил Зеленский.

* * * 18:28 Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в воскресенье, 5 апреля, прибыл в Сирию. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский. Накануне Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности.