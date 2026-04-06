Новые подробности спасения пилота F-15
Новость дня
Новые подробности спасения пилота F-15

Переговоры Сирии, Турции и Украины в Дамаске

Украина, Сирия и Турция провели трехсторонние переговоры в Дамаске, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

В сирийской столице, рассказал Зеленский, состоялись также двусторонние переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и переговоры при участии делегаций.

«Важный день переговоров в Дамаске – сегодня был и двусторонний формат с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, и переговоры с участием наших команд, и была трехсторонняя беседа – Украина, Сирия, Турция. Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности», - заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, события вокруг Ирана, а также энергетическое, инфраструктурное и продовольственное сотрудничество: «Продолжим работу также по продовольственной безопасности. Мы подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, и о переговорном процессе по войне России против нашего государства и людей».

Зеленский отметил, что Украина поддержала Сирию после падения режима Башара Асада, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству для укрепления стабильности и развития стран.

По итогам переговоров глав МИД двух стран Украина и Сирия договорились в ближайшее время восстановить работу посольств в Киеве и Дамаске.

* * * 5 марта 20:50

Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье находится с визитом в столице Сирии, прибыл туда на правительственном самолете Турции, сообщают украинские СМИ.

На видео прибытия Зеленского 5 апреля в Дамаск можно видеть, как он выходит из самолета с надписью «Турецкая Республика». По сообщению турецких СМИ, это действительно правительственный самолет турецкого правительства – в этот же день в Сирию прибыл с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Зеленский, комментируя свой визит, отметил, что «продолжает активную дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия» и имеет впереди важные встречи в «нескольких содержательных форматах».

* * * 19:24

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщается в Telegram главы украинского государства.

По словам Зеленского, «обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям».

Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран во всем регионе.

«Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались», - добавил Зеленский.

* * * 18:28

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в воскресенье, 5 апреля, прибыл в Сирию. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности.

Оттуда Зеленский и Фидан направились в столицу Сирии Дамаск. В составе украинской делегации также секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Запланирована их встреча с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.

«Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи – подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни», – отметил Зеленский.

Это первый с 2002 года визит президента Украины в Сирию. С президентом Сирии глава Украины встречался в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Тогда Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

4 апреля Зеленский в Турции также встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. В конце марта президент Украины посетил ряд арабских стран. Он достиг договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ, есть результаты по сотрудничеству и с другими ближневосточными государствами. В частности, Украина заключила 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Катаром.

Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
09:53 249
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Иран бомбит телевидение ОАЭ
09:41 547
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет Дополнено
09:58 1698
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света видео
09:23 379
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые видео
09:11 1010
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии фото и видео; обновлено 03:09
03:09 11196
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома фото; видео; обновлено 02:34
02:34 6947
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока!
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока! объектив haqqin.az
01:40 3631
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
00:44 3389
Взрывы в порту Эмиратов
Взрывы в порту Эмиратов обновлено 23:10
5 апреля 2026, 23:10 7741
Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15 новые фото и видео; обновлено 22:44
5 апреля 2026, 22:44 31620
