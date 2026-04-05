В Иране установили мировой рекорд

Отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением интернета за всю историю наблюдений в любой стране. Интернет-соединение отсутствует на протяжении более чем 36 суток, или около 870 часов, следует из сообщения международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

В материале говорится, что к заметному снижению числа пользователей привели в том числе повреждения инфраструктуры.

В день начала военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, в стране почти полностью пропал интернет, сообщала служба NetBlocks. До операции США и Израиля в Иране уже отключали интернет в этом году. 8 января на фоне массовых акций протеста произошло общенациональное отключение интернета. Частично связь восстановили спустя более недели, 17 января.