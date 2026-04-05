Ответ официального Баку Кремлю

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали последние высказывания в России относительно Карабах ского региона Азербайджана, которые были сделаны в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 апреля в Москве, а также другими официальными лицами России.

«В связи с этим по дипломатическим каналам до сведения Администрации президента Российской Федерации, правительства и Министерства иностранных дел доведена наша позиция о недопустимости использования Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях, а также наши ожидания относительно прекращения подобных действий. Несмотря на это, данная тема продолжает фигурировать в официальном политическом дискурсе российской стороны. Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Вести», комментируя армяно-российские отношения, вновь высказался по вопросу о том, кем — Россией или Арменией — ранее был признан Карабахский регион как часть Азербайджана. То, что Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, основывается не на решениях каких-либо государств, а на истории, международном праве и принципах справедливости. Это было еще раз подтверждено и окончательно закреплено в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года, а также однодневных антитеррористических мероприятий 2023 года», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана еще раз напоминает российской стороне, что «ни одна страна, включая Российскую Федерацию, ни в один период не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион. В очередной раз доводим до сведения российской стороны наши ожидания, что вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана, не станут предметом публичного выяснения отношений в текущий период, когда российско-армянские отношения остаются непростыми».