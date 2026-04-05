Москва Еревану: Если вступите в Евросоюз...

В случае вступления в Европейский союз у Армении не будет авиасообщения с Россией, предупредил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«[Нет] авиационного сообщения сейчас со странами Европейского Союза, значит, что у нас не будет авиационного сообщения с Арменией», - цитируют Оверчука российские СМИ.

По мнению вице-премьера РФ, гражданам Армении стоит осознавать «потенциальные последствия» принятого официальным Ереваном решения о сближении с ЕС: «Может быть, это звучит очень жестко, но мы хотим, чтобы люди в Армении понимали, что если это произойдет, то оно произойдет, потому что были приняты решения о сближении с Европейским Союзом».

При этом, по словам Оверчука, неизвестно, чем в результате обернется для Армении вступление в ЕС.

1 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшейся в Москве встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Москва спокойно относится к отношениям Еревана с ЕС, однако членство в ЕС и ЕАЭС «несовместимо». Пашинян, в свою очередь, сказал, что Армения знает о несовместимости членства и в ЕАЭС, и ЕС, но будет совмещать эти повестки, «пока есть такая возможность».