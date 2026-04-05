Новые подробности спасения пилота F-15
Москва Еревану: Если вступите в Евросоюз...

5 апреля 2026, 19:59 5047

В случае вступления в Европейский союз у Армении не будет авиасообщения с Россией, предупредил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«[Нет] авиационного сообщения сейчас со странами Европейского Союза, значит, что у нас не будет авиационного сообщения с Арменией», - цитируют Оверчука российские СМИ.

По мнению вице-премьера РФ, гражданам Армении стоит осознавать «потенциальные последствия» принятого официальным Ереваном решения о сближении с ЕС: «Может быть, это звучит очень жестко, но мы хотим, чтобы люди в Армении понимали, что если это произойдет, то оно произойдет, потому что были приняты решения о сближении с Европейским Союзом».

При этом, по словам Оверчука, неизвестно, чем в результате обернется для Армении вступление в ЕС.

1 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшейся в Москве встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Москва спокойно относится к отношениям Еревана с ЕС, однако членство в ЕС и ЕАЭС «несовместимо». Пашинян, в свою очередь, сказал, что Армения знает о несовместимости членства и в ЕАЭС, и ЕС, но будет совмещать эти повестки, «пока есть такая возможность».

Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
09:53 275
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Иран бомбит телевидение ОАЭ
09:41 580
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет Дополнено
09:58 1738
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света видео
09:23 389
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые видео
09:11 1031
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии фото и видео; обновлено 03:09
03:09 11218
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома фото; видео; обновлено 02:34
02:34 6960
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока!
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока! объектив haqqin.az
01:40 3639
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
00:44 3398
Взрывы в порту Эмиратов
Взрывы в порту Эмиратов обновлено 23:10
5 апреля 2026, 23:10 7748
Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15 новые фото и видео; обновлено 22:44
5 апреля 2026, 22:44 31629

