На войне убит перешедший на сторону России украинский генерал

Силы обороны Украины ликвидировали генерал-майора Владимира Ляпкина, который в прошлом возглавлял департамент Службы безопасности Украины. О его смерти сообщил экс-депутат Рады Олег Царев в российской соцсети «ВКонтакте», передает Dialog.ua.

Обстоятельства смерти Ляпкина не приводятся. Известно только, что он погиб 17 марта. Издание отмечает, что генерал «участвовал в агрессии против собственной страны в составе группировки ВС РФ «Барс-33» под позывным «Батый».

Ляпкин в прошлом возглавлял департамент оперативного документирования СБУ. В 2014 году он «участвовал в разгоне Майдана, за что впоследствии лишился поста и сбежал в Россию». Во время захвата РФ Херсона Ляпкин занимал пост «замглавы «государственной службы безопасности». В 2025 году ему в Украине были предъявлены «обвинения в репрессиях против мирного населения» Херсонской области.