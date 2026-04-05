Китай казнил гражданина Франции

В китайском городе Гуанчжоу казнили гражданина Франции Чана Тао Фуми, который в 2010 году был приговорен к смертной казни за наркоторговлю. Об этом сообщило посольство КНР во Франции.

В заявлении говорится, что «борьба с наркопреступлениями — общая ответственность всех стран» и что Китай «одинаково относится к обвиняемым с разным гражданством».

Reuters сообщает, что Чан Тао Фуми родился в Китае, но позже получил французское гражданство. Он был одним из 89 человек, арестованных в 2005 году по делу о производстве и торговле наркотиками.

Газета Le Mond пишет, что его казнь «вызвала охлаждение» в отношениях между странами. Министерство иностранных дел Франции выразило сожаление по поводу того, что казнь состоялась, «несмотря на усилия французских властей, в том числе попытки добиться помилования нашего соотечественника по гуманитарным соображениям».