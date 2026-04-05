Новые подробности спасения пилота F-15
Новость дня
Новые подробности спасения пилота F-15

Китай казнил гражданина Франции

5 апреля 2026, 20:59 3781

В китайском городе Гуанчжоу казнили гражданина Франции Чана Тао Фуми, который в 2010 году был приговорен к смертной казни за наркоторговлю. Об этом сообщило посольство КНР во Франции.

В заявлении говорится, что «борьба с наркопреступлениями — общая ответственность всех стран» и что Китай «одинаково относится к обвиняемым с разным гражданством».

Reuters сообщает, что Чан Тао Фуми родился в Китае, но позже получил французское гражданство. Он был одним из 89 человек, арестованных в 2005 году по делу о производстве и торговле наркотиками.

Газета Le Mond пишет, что его казнь «вызвала охлаждение» в отношениях между странами. Министерство иностранных дел Франции выразило сожаление по поводу того, что казнь состоялась, «несмотря на усилия французских властей, в том числе попытки добиться помилования нашего соотечественника по гуманитарным соображениям».

Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
09:53 276
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Иран бомбит телевидение ОАЭ
09:41 584
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет Дополнено
09:58 1741
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света видео
09:23 390
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые видео
09:11 1034
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии фото и видео; обновлено 03:09
03:09 11221
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома фото; видео; обновлено 02:34
02:34 6961
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока!
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока! объектив haqqin.az
01:40 3640
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
00:44 3400
Взрывы в порту Эмиратов
Взрывы в порту Эмиратов обновлено 23:10
5 апреля 2026, 23:10 7749
Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15 новые фото и видео; обновлено 22:44
5 апреля 2026, 22:44 31631

ЭТО ВАЖНО

Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
09:53 276
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Иран бомбит телевидение ОАЭ
09:41 584
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет
Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет Дополнено
09:58 1741
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света
Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света видео
09:23 390
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые
Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые видео
09:11 1034
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии
Дождь смывает Дагестан: переселяют Дербент. Уже есть жертвы стихии фото и видео; обновлено 03:09
03:09 11221
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома фото; видео; обновлено 02:34
02:34 6961
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока!
Хуситы уже патрулируют двери Ближнего Востока! объектив haqqin.az
01:40 3640
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
Призыв Пехлеви к КСИР: «Прекратите свои преступления. Уходите...»
00:44 3400
Взрывы в порту Эмиратов
Взрывы в порту Эмиратов обновлено 23:10
5 апреля 2026, 23:10 7749
Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15 новые фото и видео; обновлено 22:44
5 апреля 2026, 22:44 31631
