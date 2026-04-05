МЧС вновь обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вновь обратилось к населению страны на фоне непогоды на территории страны.
В ведомстве напомнили, что синоптики прогнозируют нестабильную погоду до 7 апреля.
«Из-за продолжающихся дождей на территории Азербайджана в некоторых горных реках сошли сели. МЧС вновь призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности. В частности, для защиты от селей и наводнений необходимо держаться на расстоянии от опасных территорий, при возникновении угрозы незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность, а также выполнять указания и рекомендации спасателей», - сказали в МЧС.