В Хайфе под завалами люди и неразорвавшаяся 500-килограммовая иранская боеголовка

Три этажа здания обрушились. Как подозревают полицейские саперы, под руинами лежит неразорвавшаяся 500-килограммовая боеголовка иранской ракеты. Поэтому работы ведутся медленно. К людям под завалами пытаются проложить «тоннель» сквозь руины. Работы, как говорят спасатели, будут продолжаться еще много часов.

Под завалами находятся четыре человека: пожилые супруги, сиделка и сорокалетний сын. Их автомобили обнаружили неподалеку от дома.

Несколько часов продолжается поисково-спасательная операция на месте прямого попадания ракеты в пятиэтажный дом в Хайфе, передают израильские СМИ.

* * * 5 марта 21:12

Три человека пропали без вести после удара иранской ракеты по израильской Хайфе. Спасатели опасаются, что они могут быть под завалами, передают израильские СМИ.

Отмечается, что работу спасательных служб осложняет то, что ракета разрушила нижний этаж здания, расположенного на горном склоне, – добраться до пострадавшей части затруднительно. Кроме того, пожарные, спасатели и парамедики вынуждены действовать с особой осторожностью из-за угрозы обрушения всего здания.