Северный регион Азербайджана во власти селей

Сильные ливни привели к разливу рек и сходу селевых потоков в Гусарском, Губинском, Хачмазском районах и прилегающих территориях. В частности, в реках, протекающих по территории Губинского и Гусарского районов, увеличилась водность, а в некоторых сошли сели.

Согласно мониторингу, проведенной Государственной службой надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, уровень воды в реке Вельвелечай поднялся на 97 см, в Гусарчае - на 73 см, в Гудиалчае - на 22 см, в Гарачае - на 13 см.

Сели зафиксированы на реках Гуручай, Агчай, Гудиалчай, Вельвелечай и Кариватс в Губинском районе; на реках Гусарчай, Хилчай, Ясабчай, Муджугчай, Лячятчай, Судурчай и Гюндюзгалачай в Гусарском районе; на реках Аточай и Гильгильчай в Сиязанском районе; на реке Девечичай в Шабране; а также реках Агчай, Джагаджугчай и Гарачай в Хачмазском районе.

В сообщении ведомства говорится, что «в настоящее время сели продолжаются, ситуация под полным контролем. Сотрудники Госслужбы мониторят ситуацию, принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасности населения».