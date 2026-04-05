Умер разработчик российских гиперзвуковых ракет

Причина смерти не уточняется. Расположенное в Реутове «НПО машиностроения» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и является одним из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли России. Леонов возглавил его в 2007 году после смерти прежнего гендиректора Герберта Ефремова. Под его руководством и при непосредственном участии были разработаны гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Кроме того, Леонов участвовал в создании и принятии на вооружение комплексов «Гранит», «Вулкан» и «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс». Также при нем были выведены на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли «Кондор-Э» и получил развитие российско-индийский проект «БраМос».

За свои заслуги перед государством Леонову присвоили звания Героя Труда и заслуженного машиностроителя России.

Разработка ракеты «Циркон» в России началась в 2011 году, испытания стартовали в 2016-м. В августе 2022 года Минобороны РФ объявило о начале серийного производства. Ракета запускается с кораблей и подводных лодок, и, по некоторым данным, может быть адаптирована под береговые пусковые установки.