Китайцы вместе с ИИ пришли на помощь Ирану

Китайские компании публикуют предложения о продаже данных по вооружению и перемещению ВС США в условиях военных действий на Ближнем Востоке: информацию из открытых источников китайские бизнесмены обрабатывают с помощью ИИ. Об этом сообщила The Washington Post (WP).

В постах компаний из КНР подробно описывались оборудование на американских базах, передвижения американских авианосных групп и детальные схемы подготовки военных самолетов к ударам по Тегерану, пишет газета.

Китайские фирмы, некоторые из которых связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), объединяют ИИ с данными из открытых источников, чтобы получать информацию, способную, по их утверждениям, «раскрыть» передвижения американских войск.

Хотя Пекин дистанцируется от прямого участия в войне с Ираном, тем не менее компании, появившиеся за последние пять лет в рамках инициативы по использованию частного ИИ в военных целях, извлекают выгоду из конфликта, пишет WP.

Американские чиновники и эксперты расходятся во мнениях о реальной угрозе таких инструментов, но признают, что рост подобных предложений указывает на растущий риск для безопасности и отражает желание Пекина продемонстрировать мощь своих разведывательных возможностей.

Например, китайская компания MizarVision использует ИИ для обработки западных и китайских данных, отслеживая активность на американских базах на Ближнем Востоке, перемещения флота и местоположение систем ПВО. Другая компания — Jing'an Technology — публиковала запись, якобы содержащую сообщения летчиков американских бомбардировщиков B-2A во время ударов по Ирану.