Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома

В результате массированной атаки беспилотников в Новороссийске повреждены два частных и шесть многоквартирных домов, пострадали восемь человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«…Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий», - написал Кондратьев в своих соцсетях.
Известно о восьми пострадавших, среди которых два ребенка, добавил глава региона. По его словам, ранены двое детей и один взрослый, проживающие в частном доме, и три жителя многоквартирного дома. Кроме того, пострадали два человека, которые находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.
* * * 01:37
В Новороссийске украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал «Шесхарис», передает издание Astra.
«Шесхарис» - один из крупнейших нефтеналивных терминалов на юге России, входит в структуру АО «Черномортранснефть» (ПАО «Транснефть»).
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Ранее оперштаб сообщал, что обломки дронов упали на территории двух предприятий Новороссийска.
В ночь на 2 марта в Новороссийске также вспыхнул крупный пожар на нефтяном терминале «Шесхарис» в результате атаки дронов-камикадзе. Позже Минобороны Украины подтвердило атаку на терминал.
* * * 00:17
Вечером 5 апреля Краснодарский край оказался под массированной атакой беспилотников. Под ударом находятся Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район, передают российские издания.
Местные жители насчитали от 15 до 20 взрывов, которые гремели в районе Новороссийска, Анапы, Сочи и Геленджика. Особенно интенсивные звуки доносились со стороны Черного моря. Очевидцы также утверждают, что видели зарево от взрывов над акваторией — там, где системы ПВО сбивают украинские беспилотники.
На протяжении всего вечера в городах-курортах работают сирены системы оповещения.
Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске, заявил оперштаб Краснодарского края. Мониторинговые каналы сообщают об атаке на порт в Новороссийске.
По информации властей, обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Новороссийске.
April 5, 2026