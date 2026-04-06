Новые подробности спасения пилота F-15
Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома

В результате массированной атаки беспилотников в Новороссийске повреждены два частных и шесть многоквартирных домов, пострадали восемь человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«…Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий», - написал Кондратьев в своих соцсетях.

Известно о восьми пострадавших, среди которых два ребенка, добавил глава региона. По его словам, ранены двое детей и один взрослый, проживающие в частном доме, и три жителя многоквартирного дома. Кроме того, пострадали два человека, которые находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.

В Новороссийске украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал «Шесхарис», передает издание Astra.

«Шесхарис» - один из крупнейших нефтеналивных терминалов на юге России, входит в структуру АО «Черномортранснефть» (ПАО «Транснефть»).

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Ранее оперштаб сообщал, что обломки дронов упали на территории двух предприятий Новороссийска.

В ночь на 2 марта в Новороссийске также вспыхнул крупный пожар на нефтяном терминале «Шесхарис» в результате атаки дронов-камикадзе. Позже Минобороны Украины подтвердило атаку на терминал.

Вечером 5 апреля Краснодарский край оказался под массированной атакой беспилотников. Под ударом находятся Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район, передают российские издания.

Местные жители насчитали от 15 до 20 взрывов, которые гремели в районе Новороссийска, Анапы, Сочи и Геленджика. Особенно интенсивные звуки доносились со стороны Черного моря. Очевидцы также утверждают, что видели зарево от взрывов над акваторией — там, где системы ПВО сбивают украинские беспилотники.

На протяжении всего вечера в городах-курортах работают сирены системы оповещения.

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске, заявил оперштаб Краснодарского края. Мониторинговые каналы сообщают об атаке на порт в Новороссийске.

По информации властей, обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

