Россия снова в огне: в Новороссийске горит нефтяной терминал, повреждены дома

В результате массированной атаки беспилотников в Новороссийске повреждены два частных и шесть многоквартирных домов, пострадали восемь человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«…Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий», - написал Кондратьев в своих соцсетях.

Известно о восьми пострадавших, среди которых два ребенка, добавил глава региона. По его словам, ранены двое детей и один взрослый, проживающие в частном доме, и три жителя многоквартирного дома. Кроме того, пострадали два человека, которые находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском.