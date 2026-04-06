Ночная бомбежка Ливана: есть убитые и раненые

После полуночи ВВС армии Израиля атаковали цели в Султании и Арзуне, на юге Ливана, примерно в 10 километрах от израильской границы, сообщил телеканал «Аль-Маядин».

Сообщается также об израильском авиаударе по цели в Набатии и Набатии аль-Фауке, также на юге Ливана.

Министерство здравоохранения Ливана заявляет о не менее восьми убитых и множестве раненых в результате израильских атак. Сообщается о пяти убитых и 52 раненых из-за израильского авиаудара по цели в районе Джна, к югу от Бейрута, а также о трех убитых и трех раненых в результате авиаудара по цели в районе Айн-Саадэ, в горах к востоку от Бейрута.