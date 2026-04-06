И в Казахстане прорвало плотину

Плотину «Шоптыколь» прорвало в Коргалжинском районе Акмолинской области Казахстана, на место выехали экстренные службы, сообщила пресс-служба МЧС страны.
«В Коргалжинском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды», — сказано в сообщении.
Село Сабынды находится в Акмолинской области Казахстана, в 70 км от столицы страны Астаны. К ликвидации последствий прорыва привлекли сотрудников МЧС, полиции и дорожных служб.
Ранее сообщалось, что на фоне сильных дождей земляной вал Геджухского водохранилища прорвало в Дербентском районе Дагестана.