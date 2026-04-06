Трамп дает Ирану последние 48 часов. Или все взорвет

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному завершению войны, сообщили изданию Axios четыре источника из США, Израиля и региона, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, шансы договориться хотя бы о частичном соглашении в ближайшие 48 часов невелики. Но эта последняя попытка — единственный шанс остановить резкую эскалацию, которая будет включать масштабные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки по энергетическим и водным объектам стран Персидского залива.

В разговоре с Axios Трамп заявил, что США ведут «плотные переговоры» с Ираном и что сделку можно заключить до истечения ультиматума. «Шанс хороший, но если они не заключат сделку, я все там взорву», — сказал он.

Два источника сообщили, что план масштабной американо-израильской бомбардировки энергетических объектов Ирана уже готов. Но продление срока ультиматума было сделано, чтобы дать последний шанс дипломатии.

Переговоры идут через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также через прямой обмен сообщениями между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Один из американских чиновников сказал, что за последние дни Вашингтон передал Тегерану несколько предложений, но иранская сторона их пока не приняла.

По данным собеседников Axios, посредники работают над двухэтапной рамочной программой.

Первый этап предполагает 45-дневное прекращение огня, в течение которого будут проходить переговоры об окончательном прекращении конфликта. При этом прекращение огня может быть продлено, если потребуется больше времени для переговоров.

Второй этап будет сосредоточен на достижении всеобъемлющего соглашения о прекращении войны.

По мнению посредников, такие ключевые вопросы, как полное возобновление работы Ормузского пролива и урегулирование вопроса о высокообогащенном уране Ирана, скорее всего, будут рассмотрены только в рамках окончательного урегулирования. Эти два вопроса остаются главными козырями Тегерана, и, по словам двух источников, он не согласится полностью отказаться от них в обмен лишь на 45 дней перемирия.

Посредники хотят понять, готов ли Иран пойти хотя бы на частичные уступки уже на первом этапе. Параллельно они работают над тем, какие шаги могла бы предпринять администрация Трампа, чтобы дать Ирану гарантии: перемирие не окажется временной паузой и война не возобновится.

Иранские представители уже дали понять посредникам, что «не хотят оказаться в ситуации, похожей на Газу или Ливан, где перемирие существует на бумаге, но США и Израиль могут возобновить удары в любой момент». Также обсуждаются дополнительные шаги со стороны США, которые могли бы учесть часть требований Тегерана.

«Источник, напрямую знакомый с ситуацией, сказал, что посредники серьезно опасаются: если США и Израиль ударят по энергетической инфраструктуре Ирана, ответ Тегерана может обернуться ударами по ключевым нефтяным и водным объектам в странах Залива», — пишет Axios.

Посредники уже дали понять иранской стороне, что времени на дальнейшие тактические маневры нет и ближайшие 48 часов — это последний шанс договориться и избежать масштабных разрушений.

При этом иранские власти, по крайней мере публично, продолжают держать максимально жесткую линию и отвергают любые уступки. ВМС Корпуса стражей исламской революции накануне заявили, что ситуация в Ормузском проливе «никогда не вернется» к довоенному состоянию, особенно для США и Израиля.