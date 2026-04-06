Обстреливают Израиль: Есть погибшие и тяжелораненые

Иран запускает ракеты по Израилю. В центре еврейского государства сообщают о падении обломков сбитых боеприпасов в 15 местах.
В Петах-Тикве пострадала женщина, в Тель-Авиве двое раненых, один в тяжелом состоянии.
April 6, 2026
В израильской Хайфе продолжается разбор завалов здания, разрушенного в результате попадания иранской баллистической ракеты. По последним данным спасательных служб, из-под обломков извлечены тела двух погибших. Еще как минимум двое человек, предположительно, остаются под завалами.
