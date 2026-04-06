Ночные атаки на Украину: в Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Чернигов остался без света

По словам Лысака, один из тяжелых пациентов находится в нейрохирургии, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, в том числе 2-летний ребенок и подростки 17 и 18 лет.

В результате ночной российской атаки по Одессе погибли три человека, среди них ребенок. Еще 10 человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник Одесской областнйо военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«В результате ночной российской атаки, к сожалению, известно о трех погибших, среди них - ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении Лисака.

В Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов. Там коммунальные службы расчищают территорию и закрывают выбитые окна.

В Киевском районе, по данным ОВА, пострадали многоэтажное здание, пять частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

На местах развернули оперативные штабы, где принимают заявления от владельцев поврежденного жилья.

В Черниговской области в результате российской атаки повреждены два энергообъекта, из-за чего без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей. Наибольшее отключение зафиксировали в Чернигове, Прилуках и двух районах области, сообщает «Черниговоблэнерго».

По данным облэнерго, в Нежинском районе был поврежден важный энергообъект. В результате обесточено 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, а также в Черниговском и Прилуцком районах.

Ранее ночью энергетики также сообщали о повреждении еще одного энергообъекта – в Новгород-Северском районе. Там без света остались более 10 тысяч абонентов.

«Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация безопасности», – сообщили в «Черниговоблэнерго».

В настоящее время идет оценка последствий ударов и ожидается дальнейшее уточнение масштабов повреждений.