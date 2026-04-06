Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали

МВД Сирии арестовало двух человек, причастных к нападению на посольство ОАЭ в Дамаске. В ведомстве подчеркнули, что любое нападение на диппредставительства является недопустимой «красной линией».

4 апреля у здания посольства ОАЭ в сирийской столице прошла акция протеста. Ее участники назвали представительство Эмиратов «сионистским посольством» и выражали недовольство принятым в Израиле законом о смертной казни для террористов.

Некоторые из протестующих пытались прорваться в здание. Эмиратовский МИД осудил эти действия и призвал власти Сирии принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.