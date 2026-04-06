Американский сенатор назвала Трампа «нездоровым»

Американский сенатор Пэтти Мюррей (от штата Вашингтон) назвала президента США Дональда Трампа «нездоровым» после его угроз уничтожить электростанции и мосты в Иране.

«Это глубоко нездоровый человек в опасном припадке властолюбия, угрожающий возможными военными преступлениями. Президент Соединенных Штатов не должен так высказываться, отправляя наших военнослужащих в опасные зоны. Республиканцы должны объединиться с демократами и немедленно положить конец этой войне», — написала она в соцсети Х.

Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social нецензурный пост с угрозой разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт.