Отец Илона Маска уверен: Эпштейн жив

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в организации вечеринок с участием несовершеннолетних девушек и склонении их к проституции, может быть до сих пор жив. Об этом заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

«Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», – сказал Маск.

Маск выразил недоверие официальной версии смерти финансиста, отметив обстоятельства обнаружения тела Эпштейна. Во время происшествия камеры были отключены, а охранники в тюрьме спали, отметил он.

В 2019 г. Эпштейну были предъявлены обвинения. В июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие сочло его гибель самоубийством. По данным американского минюста, на записи с камеры наблюдения в тюрьме, где находится финансист, отсутствуют 62 секунды – с 23:58:58 до 00:00:00. Такой пробел объясняли ежедневным автоматическим сбросом старой системы видеорегистрации.