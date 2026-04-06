Горит один из крупнейших нефтеналивных терминалов России

Ночью Украина атаковала нефтеналивной терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска.

Повреждены два причала и система измерения количества и качества нефти, пишут мониторинговые каналы.

«Шесхарис» — это один из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России.

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Двое из пострадавших — дети. Всего в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий.

Атака в Краснодарском крае продолжалась в течение всего воскресного дня, тревога звучала в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах. Наибольший ущерб в Новороссийске, написал Кондратьев.

Из-за ночной атаки в аэропортах Краснодара и Сочи был отменен 51 рейс, задержано еще 193.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 апреля над разными регионами было сбито 50 украинских БПЛА.